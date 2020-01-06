كوكاكولا يقلص بعضاً من خسائره – تحليل – 06-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كوكاكولا (KO) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 54.10، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على تراجع بلغت نسبته -0.55% بما يعادل -0.30 نقطة ليستقر السهم عند إغلاقه على سعر 54.69 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.88. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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