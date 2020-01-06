شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 80.68، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.88% بما يعادل -1.53 نقطة ليستقر عند سعر 79.70 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 80.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 85.30؟

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه