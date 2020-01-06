كاتربللر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 06-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على سهم كاتربللر (CAT) بالمدى المتوسط والقصير، تراجع السهم في آخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ويستفيد السهم أيضاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأخيراً في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 148.08.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقرار تداولاته أعلى مستوى 148.08، ليستهدف مستوى المقاومة 153.10.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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