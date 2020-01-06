شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يسارع بجني أرباحه – تحليل – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -4.42 نقطة ليستقر السهم عند سعر 133.80 دولار، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 127.39، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه