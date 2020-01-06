شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستقر بمنطقة إيجابية رغم انخفاضه – تحليل – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -1.55 نقطة ويستقر عند سعر 178.45 دولار، ليستند بهذا الانخفاض لمستوى الدعم المحوري 176.96، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 219.71 إلى 150.57)، ما ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو استقراره أعلى مستوى 176.96، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 185.09 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه