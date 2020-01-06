شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقلص خسائرها الصباحية بختام التعاملات..و"إيجى إكس 30" يهبط 0.53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت البورصة المصرية، من خسائرها الصباحية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.730 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.6 مليون ورقة مالية بقيمة 564.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.09%، والعرب على 7.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.33%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 559.4 ألف جنيه، 14.1 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 15266 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.