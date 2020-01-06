شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعاود ارتفاعه بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحاً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8206.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.79% خاسرا 257.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6552.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 120 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم مجموعة الحكير نسبة 7.99%، ثم أم آى سى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم مهارة بنسبة 4.82%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.07%.

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وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيرانى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتى ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.