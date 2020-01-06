شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020".

وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفى وقت سابق، توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. Advertisements وخفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض. وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية للتعويم في 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.

أعلن البنك المركزى المصرى، مؤخرا أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية