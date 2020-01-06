شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول على أسهم 51 شركة بعد تراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 51 شركة لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، حديد عز، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، المصرية للمنتجعات السياحية، بالم هيلز للتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المجموعة المصرية العقارية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

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كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لصناعة الورق-راكتا، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سب مصر، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، جى بى اوتو، العربية لحليج الأقطان، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الدولية للمحاصيل الزراعية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، دايس للملابس الجاهزة، ليسيكو مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، جنوب الوادى للأسمنت، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب.

وتم أيضاً إيقاف تداول؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المهندس للتأمين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر للألومنيوم، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، العبور للاستثمار العقارى، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية-فوديكو، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.