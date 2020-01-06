شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 7 قطاعات مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحاً 25.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 29.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6721.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 18.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4797.81 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 160.3 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتى عبر 8640 ألف صفقة. وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.60%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فقطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%. Advertisements وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.17%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.75%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.92%، ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 6.89%. وأظهرت تعاملات البورصة الكويتية فى عام 2019، توجه المستثمرين الأجانب إلى الشراء، حيث بلغ صافى استثماراتهم بنهاية الفترة 600.013 مليون دينار بما يعادل 2 مليار دولار فى جانب الشراء. وبحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، بلغت حصيلة مشتريات الأجانب (أفراد - مؤسسات وشركات - صناديق - محافظ عملاء) بالبورصة الكويتية فى العام الماضي، نحو 1.47 مليار دينار؛ مقابل 870.25 مليون دينار قيمة المبيعات خلال الفترة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.