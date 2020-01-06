شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 6-1-2020.. وعيار 24 سجل 189.98 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 6-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 189.98 ريال سعودى بما يعادل 50.63 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 22 " 174.15 ريال سعودى بما يعادل 46.41 دولار أمريكى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 189.98 ريال بما يعادل $50.63، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 187.39 ريال بما يعادل $49.95".
سعر الذهب عيار 22 بنحو 174.15 ريال بما يعادل $46.41 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 171.78 ريال بما يعادل $45.78
سعر الذهب عيار 21 بنحو 23. 166 ريال بما يعادل $44.31 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 97. 163 ريال بما يعادل $43.70
سعر الذهب عيار 18 بنحو 142.48 ريال بما يعادل $37.98 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 140.55 ريال بما يعادل $37.46
سعر الذهب عيار 14 بنحو 110.82 ريال بما يعادل $29.54 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 109.31 ريال بما يعادل $29.13
سعر الذهب عيار 12 بنحو 94.99 ريال بما يعادل $25.32 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 93.70 ريال بما يعادل $24.97
سعر أوقية الذهب بنحو 5,908 ريال بما يعادل $1,575 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 5,828 ريال بما يعادل $1,553
سعر جنيه الذهب بنحو 1,30 ريال بما يعادل $354.44 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 1,312 ريال بما يعادل $349.63
سعر كيلو الذهب بنحو 189,976 ريال بما يعادل $50,633 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 187,394 ريال بما يعادل $49,945
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
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