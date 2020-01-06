شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الوهاب: إنشاء وحدة خاصة لرعاية المستثمرين المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، وذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وذلك في إطار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية.

أكد المستشار محمد عبد الوهاب على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الهجرة لجذب المزيد من الاستثمارات والترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية، وتعريف الجاليات المصرية بالخارج بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها مؤخراً، وذلك في إطار أهمية دور المصريين المغتربين كسفراء لنا بالخارج لدى مجتمعات رجال الأعمال بالخارج، بالإضافة إلى دورهم المحوري في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال توجيه جزء من تحويلاتهم من الخارج للاستثمار في مشروعات داخل مصر.

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وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على إنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة تقوم باستقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم من خلال مركز خدمات المستثمرين وتشمل تلك الخدمات إنهاء إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل من خلال ممثلين عن أكثر من 66 جهة يتبعون 27 وزارة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات المصرية والمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، والرد على كافة استفسارات المصريين المقيمين بالخارج وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والجولات الترويجية ذات الصلة بالمصريين في الخارج، حيث سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وأيضًا بمقترحاتهم للمشروعات حتى يتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشروعات.