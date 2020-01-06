شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.54% بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% رابحاً 8.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.14 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 455.8 ألف دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.61% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.51%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.06%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.26% خاسرا 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1575.67 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 700.1 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 148.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.69%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.05%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.5% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.48%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.41% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.74%، شركة عقارات السيف بنسبة 1.95%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 13.30% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.89%.

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