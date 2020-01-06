شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: 38 مليون جنيه ارتفاعا فى صادرات "الزجاج والبللور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن صادرات شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور ارتفعت بقيمة بلغت نحو 38 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل العام المالى 2017-2018.

وأضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365" أن صادرات شركة الزجاج والبللور، ارتفعت لنحو 106 ملايين جنيه، مقابل 68 مليون جنيه، لافتا إلى أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاعا كبيرا فى صادرات الشركة، مقارنة الأعوام السابقة، حيث بلغت الصادرات فقط 24 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، وبلغت فقط 3.7 مليون جنيه العام المالى 2015-2016.

وحول إيرادات الشركة، أشار الدكتور مدحت نافع أنها بلغت 189.4 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقارنة بـ 88.2 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

وكان الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، وقعا عقد بيع (50%) من أسهم شركة النصر لصناعة الزجاج والبللورالمملوكة لبنك الإستثمار القومى للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة بلغت 71 مليون جنيه.

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وبهذه الصفقة تصبح شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة قد ضخت إستثمارات بقيمة (262) مليون جنيه فى شركة الزجاج والبللورلإعادة تأهيل وتطوير الشركة، وإنشاء مصنع للزجاج المسطح المنقوش ومصنع للأدوات المنزليه، وتعتزم تبنى خطة طموح لتحويل الشركة إلى صرح صناعى تتعدد فيه خطوط الإنتاج والمنتجات.

وجدير بالذكر أن الشركـة يبلغ رأس مالهـا حالياً (30) مليون جنيه، وقـد حققـت إيـرادات بلغـت ( 178) مليون جنيه للعام المالى 2017 / 2018 مقابل (88) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور (202%) كما حققت الشركة صافى ربح يبلغ (16.4) مليون جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018 مقابل (6.1) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور(269%) .