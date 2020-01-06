شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.33% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% رابحاً 8.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2693.17 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 92.2 مليون سهم محققة ما قيمته 113.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2409 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.10%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 2.35%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.22%.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية، قائمة الأكثر تداولاً بحجم تداول 8.3 مليون ورقة مالية بقيمة 32.7 مليون درهم.

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وأعلنت شركة تكافل الإمارات، عن استقالة محمد الهوارى من منصبه كعضو بمجلس الإدارة، اعتباراً من 6 يناير الجارى.

وكان مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات، قد وافق على استقالة فادى جودت الهندى الرئيس التنفيذى للشركة من منصبه، وعينت تمام عبد الله فى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى.

وقفزت أرباح الربع الثانى لتبلغ 1.18 مليون درهم، مقارنة بربح بلغ 347.084 ألف درهم فى الربع الثانى من العام الماضي؛ وفقاً لبيان لسوق دبى المالى.

وعلى مستوى نتائج النصف الأول من 2019، فقد هبطت بنسبة 36.8% إلى 1.51 مليون درهم، مقابل 2.39 مليون درهم فى النصف الأول من 2018.