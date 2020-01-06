شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السقف الزجاجى المتحرك..مرسيدس تستدعى 744 ألف سيارة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، إنها ستستدعى744 ألف سيارة مرسيدس بنز فى الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011 ، لأن السقف الزجاجى المتحرك قد ينفصل، ويشكل خطرا على الركاب.

ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات "سيى" و"سى.أل.كيه" و"سى.أل.أس" و"أى".

وقالت الشركة ، إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه، وقال متحدث باسم الشركة، إنه لا يملك العدد الإجمالى للسيارات التي ستستدعى على مستوى العالم.

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وقالت دايملر إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجى، ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضى، وافقت وحدة مرسيدس بنز فى الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار، بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات فى البلاد بعد تحقيق استمر عاما أجرته الحكومة الأمريكية فى استدعاء 1.4 مليون سيارة.

وفى يونيو الماضى أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات 44900 سيارة فى الصين بسبب مشكلة فى الإطارات، وذكرت المصلحة الصينية أن الاستدعاء سيبدأ اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل من قبل شركة مرسيدس بنز تشاينا لبيع السيارات وشركة بكين بنز للسيارات، حيث يشمل الاستدعاء السيارات المستوردة وبعض السيارات محلية الصنع للشركتين المذكورتين، التى أنتجت خلال الفترة بين 20 أبريل عام 2016 و4 مايو 2019.