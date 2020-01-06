شكرا لقرائتكم خبر عن ان.ام.سى هيلث تراجع رصيدها النقدى بعد انتقاد مادى ووترز لوضعها المالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ان.ام.سى هيلث اليوم الاثنين إن مراجعة مستقلة لدفاترها، بدأت بعد أن انتقدت شركة مادى ووترز للبيع على المكشوف الأمريكية الأوضاع المالية لمجموعة الرعاية الصحية العاملة فى الإمارات، ستتيح تقييما مبدئيا لأرصدتها النقدية حتى 15 ديسمبر.
وشككت الشركة الأمريكية فى ديسمبر فى قيمة أصول ان.ام.سى وفى رصيدها النقدي، بل وفى أرباحها وديونها المعلنة مما أدى إلى تراجع كبير لقيمة السهم.
وقالت ان.ام.سي، التى تعهدت الشهر الماضى بإجراء مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية، إنها تتوقع أن تنتهى مراجعة أرصدتها النقدية فى أسرع وقت ممكن ونشر ما خلص إليه التقييم الكامل قبل إصدار نتائجها المالية السنوية.
وتراجعت أسهم الشركة المدرجة فى بورصة لندن 3% فى المعاملات الصباحية اليوم. وفقدت ان.ام.سى نحو ثلث قيمتها السوقية منذ تقرير مادى ووترز.
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