شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على عملات الملاذ الآمن وسط تصاعد للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم الاثنين إلى جانب أصول مثل الذهب، وسط مخاوف أن يفجر قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا صراعا أكبر فى الشرق الأوسط.

وقادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة بدأ يوم الجمعة عقب مقتل قاسم سليمانى فى هجوم بطائرة مسيرة على موكبه فى مطار بغداد.

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من "انتقام كبير" إذا ردت إيران بينما توعد خليفة القائد الإيرانى بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

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وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأمريكى فى التعاملات الآسيوية، وفى أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 % إلى 108 ينات.

وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 1.4 % إلى أعلى مستوى فى سبعة أعوام تقريبا، وارتفع النفط وسط مخاوف من أن يعطل أى صراع فى الشرق الأوسط إمدادات الخام العالمية.

واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفى أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1 % إلى 1.1167 دولار.