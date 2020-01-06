شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس ومدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يوقعان بروتوكول تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون، لتطوير 15 منطقة غير مخططة (أبوعوف - البراجيلى - السادات - الفرز - النواة - عرب المعمل - كفر أحمد عبده - كفر العرب - كفر النجار - كفر حودة - كفر سليم - كفر شارل - كفر عقدة - كفر فؤاد وتل القلزم - كفر كامل)، وتقع تلك المناطق بأحياء (الأربعين، وفيصل، وعتاقة، والسويس)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة السويس.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن التطوير يشمل، تمهيد وإعادة تأهيل الطرق، وشبكة الصرف الصحى، بجانب تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة، بتكلفة حوالى 121 مليون جنيه.

وأكد المهندس خالد صديق، حرص الصندوق فى هذه المرحلة، على التعاون مع معظم محافظات الجمهورية، لتحسين الحالة العمرانية، وتطوير شبكات المرافق، وتحسين الخدمات، مما يؤدى إلى زيادة إحساس المواطن بالرضا، ورفع شعوره بجودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة السويس هى خامس محافظة، حتى الآن، توقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير المناطق غير المخططة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات (الدقهلية - الوادي الجديد – الإسكندرية – الجيزة).

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.

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وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، قد وقعا روتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة.

وقال المهندس خالد صديق: سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ5 أحياء، وهى (حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية‪.‬

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تخدم أعمال التطوير نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام‪.‬

وتعتمد سياسات صندوق تطوير العشوائيات على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن؛ مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، من خلال توطين سكان المناطق العشوائية بنفس المواقع أو بأقرب مناطق مجاورة، وتطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية‪.‬

ويختص الصندوق بتطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالى فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ودمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.