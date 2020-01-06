شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز قنا الجديدة يحصل على شهادتين لـ"الأيزو" فى مجالى السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأن جهاز المدينة حصل على شھادة الأیزو رقم (٤٥۰۰۱) في مجال السلامة والصحة المھنیة، وكذا شھادة الأیزو رقم (۹۰۰۱)، في مجال إدارة نظم الجودة، والتي تعمل على توثیق إجراءات العمل بالإدارات المختلفة طبقاً للمعاییر الدولیة لمنظمة الأیزو.‬

‫وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: جاء حصول مدينة قنا الجديدة على تلك الشهادات كثاني مدن الصعيد، وثالث مدينة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد مدينتي طيبة الجديدة والعاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون المالية والإدارية.‬

و‫من جانبه أوضح المهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شهادات الأيزو التي تم الحصول عليها، تساهم في توفیر بیئة عمل صحیة وآمنة للعاملین، وكذا الحفاظ على أصول وممتلكات الھیئة والأجھزة، طبقا للمعايير الدولية لمنظمة الأيزو، من خلال معالجة أية أخطار بالمبنى تؤدى إلى الإصابة، وعمل التوعیة اللازمة للعاملین للتعامل مع المخاطر، بالإضافة إلى وضع خطط الإخلاء للعاملین من المبنى في حالة الطوارئ.‬

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‫وأضاف: يتم أيضاً متابعة الحالات المرضية ووضع الحل الأمثل لعلاجها ورصد الأوبئة والأمراض المحتمل حدوثها، وكذا تدریب بعض العاملین على أعمال الإسعافات الأولیة وكيفية التعامل مع الإصابات، ومتابعة أعمال النظافة بالمبنى، وكذا توفیر الإضاءة اللازمة بالمكاتب طبقا للمواصفات الدولیة للمحافظة على حالة الرؤیة للعاملین، والعمل على تقلیل الضوضاء بالمبنى طبقا للمواصفات الدولیة للمحافظة على حالة السمع بما یعود على الھیئة وجھاز المدینة والأفراد العاملین بمنافع عدیدة.‬

وكانت هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، قد قامت بزيارة ميدانية، لمحافظة قنا الجديدة، للتعرف على طبيعة سير المشروعات القائمة، والخطط التنموية للنهوض بالقطاع الاستثمارى بالمدينة.

وتفقدت اللجنة، محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمبانى الخدمية، حيت تم الاستماع للمسؤولين عن طبيعة الأعمال والإنشاءات، الذين أكدوا حرصهم على توفير أعلى معدلات التنمية لتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين.

كما ناقشت اللجنة، مع مسؤولى الجهاز، الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وكذلك خطط جذب الاستثمارات التنموية، بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية فى القطاع المعمارى، لتعزيز التنمية المستدامة للدولة المصرية.