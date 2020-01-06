شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط وسط توترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الاثنين، في الوقت الذي استمرت فيه التوترات التي أعقبت قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية، وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات.

وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6%، وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين.

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ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 %، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع.

وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في المنطقة حيث انخفض المؤشر داكس نحو 1%.