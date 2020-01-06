شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 3% بفعل تزايد التوترات الجيوسياسية ومخاوف تعطل الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أسعار النفط العالمية قفزة بنسبة 3 % خلال تعاملات اليوم الاثنين، متخطية حاجز ال70 دولار للبرميل، في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية أمريكية بالعراق يوم الجمعة الماضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر "فبراير" بنسبة 1.71% ليصل إلى 64.14 للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة تسليم شهر "مارس" بنسبة 3.1% ليصل إلى 70.74 دولار للبرميل.

هذا وسارعت الحكومة الإيرانية في بيان لها أمس بالإعلان عن قرارها بشأن تخصيب اليورانيوم دون قيود، موضحة إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو الماضي، حيث لن تضع بموجها قيودا بعد الأن على عمليات تخصيب اليورانيوم.

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ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو 2018.

ويعد اغتيال القائد قاسم سليماني تصعيدا خطيرا في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد لهجة الخطاب الرسمي في كلا البلدين، حيث حذر الرئيس روحاني الولايات المتحدة من اتخاذ رد فعل حاسم وقوي، في حين هدد نظيره الأمريكي ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا إذا ما تعرضت بلاده أو مصالحها للهجوم .

وحذرت الأمم المتحدة من حرب جديدة في منطقة الخليج بعد اغتيال قاسم سليماني، وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن الأمين العام للأمم المتحدة قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط ، قائلا: "إن العالم لا يمكنه تحمل هذه الحرب.