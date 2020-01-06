شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إطلاق مركز للبحث والتطوير لشركة أڤايا العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نضال ابو لطيف رئيس شركة أڤايا العالمية؛ تناول اللقاء بحث التعاون فى مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام منصات برمجيات الشركة الذكية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمى وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمى وتحسين جودة الخدمات.

وتم الاتفاق على إطلاق مركز عالمي لتطوير وتحديث برمجيات شركة أڤايا العالمية في مصر ويقدم خدماته لكل دول العالم التى تعمل بها الشركة وسيمثل بيئة مناسبة لدعم الابتكار وتوطين الابداع فى البحث والتطوير للتقنيات الذكية والبرمجيات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية ورفع كفاءة المهارات البشرية .

وحضر اللقاء الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية والرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والمهندس أحمد فايد رئيس أڤايا مصر.

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وزير الاتصالات ورئيس افايا

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجيا الذكية؛ مشيدا بأهمية التعاون مع شركة أﭬايا لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المبتكرة التي تساهم بشكل فعال في المضى قدماً نحو بناء مصر الرقمية، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الواعدة في التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكد نضال أبو لطيف على تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص شركة أﭬايا على دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة؛ مؤكدا على زيادة أﭬايا لعدد فريق عملها في مصر من مطوري البرامج التكنولوجية بنسبة 80%، إيماناً بأن مصر زاخرة بالكوادر المؤهلة وأن الشباب هم عصب قطاع تكنولوجيا المعلومات".

هذا وتضمن اللقاء الاتفاق على اتاحة منصة أڤايا للتواصل الموحد عبر الحوسبة السحابية لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التواصل والتعاون بشكل اكثر فاعلية، وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث منصات البرمجيات الذكية وتقنيات أڤايا بالتعاون مع المعهد القومى لتنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات iTi وذلك امتدادا لما قامت به الشركة من تدريب المدربين وتأهيل متخصصين لتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى حيث يتم تخريج دفعة جديدة كل ثلاثة اشهر لتلبية احتياجات السوق المصري من التخصصات المختلفة .

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإطلاق المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع شركة أڤايا بهدف تمكين ذوي إعاقة السمع والتخاطب من الوصول لخدمات الطوارئ، الإسعاف والنجدة والمطافى عبر تطبيق "واصل"، الذي يتيح التواصل المرئي مع الموظفين في هذه الجهات باستخدام لغة الإشارة والعلامات المرئية.