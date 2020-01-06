شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل التحوط من المخاطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها للتداول فوق مستويات 8,000$ ، بفضل الطلب المرتفع حاليا على العملة المشفرة كأداة تحوط ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة فى أعقاب مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" فى غارة أمريكية.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 228$ بما يعادل نسبة 3.1% إلى 7,580$ الأعلى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,352$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,342$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة المشفرة الرائدة كأداة تحوط.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 202 مليار$ ، مع استمرار صعود أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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قفزت القيمة الإجمالية للسوق الرقمية فوق مستويات حاجز 200 مليار$ للمرة الأولى فى أكثر من أسبوعين ، بفضل الطلب المرتفع حاليا على البتكوين كأداة تحوط وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق.

بدأ البتكوين العام الجديد بشكل ضعيف مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،وبدا أنه فى طريقه إلى تكبد المزيد من الخسائر ، لكن تحولت الأسعار إلي الارتفاع بشكل مفاجئ ، عقب مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" ، فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

نفذ الجيش الأمريكي تلك العملية العسكرية باستخدام طائرات دون طيار ، بأمر مباشر من رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ، الأمر الذي أشعل التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط على نحو غير مسبق.

ومع تصاعد وتيرة تلك التوترات ،واتجاه الأحداث لمزيد من العنف والمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، فسوف يستمر تركيز المستثمرين على شراء أدوات التحوط ،ومن ضمن تلك الأدوات عملة البتكوين "أكبر عملة مشفرة فى العالم" لذلك فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار قريبا فوق مستويات 8,000$.

من ناحية أخرى ،أعلنت بورصة Binance إنه اعتبارا من يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري ، تم إضافة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للتداول مقابل ست عملات مشفرة رئيسية ،وأعاذت"أكبر منصة رقمية فى العالم" تلك الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.