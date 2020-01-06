شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحا 9.680 نقطة ليصل إلى مستوى 6058.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 18.630 نقطة ليصل إلى مستوى 6710.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 10.520 نقطة ليصل إلى مستوى 4768.16 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 118.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار كويتى عبر 6449 ألف صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.79%، تليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.75%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 5.56%، ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5%.

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وكانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.72% خاسرا 233.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6048.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.07% خاسراً 283.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6692.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.68% خاسراً 131.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.93 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 258 مليون سهم بقيمة 71.4 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.36%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%.

وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 7.74%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.42% ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 17.97%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 17.72%.