شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% خاسرا 14.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8178.79 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.49% خاسرا 101.67 نقطة ليصل إلى مستوى 6708.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 75.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 42 شركة، فيما تراجعت 139 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، تلاه قطاعى الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%.

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وجاء سهم "أم اى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.95%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 5.09%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.45% ثم الدرع العربى بنسبة 3.57%، ثم مشاركة ريت بنسبة 3.11%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.