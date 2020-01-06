شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع للمرة الأولى خلال 3 أيام مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية ، تحت ضغط تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1171$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1160 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1157$.

فقد اليورو يوم الجمعة حوالي 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1239$.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل نشاط نسبي على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل تصاعد الشكوك حيال مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة إلى مستوي 47.2 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ،بأقل وتيرة منذ تموز/يوليو 2009 ،أسوأ من توقعات الخبراء مستوي 49 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع الين الياباني يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمن ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.