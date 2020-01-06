شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة التاسعة على التوالي لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية لها في عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى لها في أربعة أشهر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر شباط/فبراير من 2018 وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.70% لتتداول حالياً عند 988.99$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 982.14$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن النظام الإيراني عن كونه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، كما تابعنا بالأمس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من العراق قي أعقاب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة بغداد.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت الجمعة الماضية في بيان صحفي لها عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية جوية أمريكية في بغداد، وقد صرح آنذاك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن بلاده ملتزمة بوقف التصعيد وأن ما قامت به هو أمر قانوني لأن الضربة أنقذت الكثير من الأمريكيين.

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وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة بأن سليماني كان يخطط لمقتل الكثير من الأمريكيين وأنه قد قتل الآلاف من الأمريكيين وأصاب العديد منهم بجروح بالغة خلال فترة مطولة من الزمان، وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في بيان صحفي أيضا الجمعة عن كون الولايات المتحدة ستتلقى رداً قوياً في المنطقة على اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وأن بلاده ستنتقم من جميع الجناة والمجرمين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

ونود الإشارة، لكون مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.



وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.