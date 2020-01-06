شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيكاب" توقع عقد مشاركة عقارية وإدارة محفظة بقيمة 15 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن توقيع عقد مشاركة عقارية وإدارة محفظة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون دينار.

وأوضحت"يونيكاب" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الإثنين، أن العقد تم توقيعه بين كل من شركة إسكان العقارية (تابعة مملوكة للمجموعة بنسبة 100%)، وشركة إسكان العالمية للتطوير العقاري (شركة زميلة).

وأشارت يونيكاب إلى أن نسبة مشاركة الشركة الأولى تبلغ 44.12%، ونسبة مشاركة الشركة الشركة الثانية 55.88%.

وقالت "يونيكاب"، إن الأثر المالي للعقد يتمثل في استحقاق شركة إسكان العقارية نتيجة إدارة المحفظة مبلغ وقدره 400 ألف دينار سنوياً تقريباً، وتوزيع الأرباح والخسائر على الطرفين كل حسب نسبته بعد تصفية الحسابات وخصم المصروفات المستحقة.

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وقالت الشركة، إن القرض سوف ينعكس أثره الإيجابي على التدفقات النقدية المستقبلية مع تحسين الهيكل التمويل للشركة مما سيُعزز توفير السيولة اللازمة لدعم أنشطة الشركة التشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 766.7 ألف دينار خلال الربع الثال من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 421 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 227.2 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 153.5 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتكبد خسائر بلغت 1.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة.