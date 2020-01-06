شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيكاب" توقع عقد تسهيلات ائتمانية بحد أقصى 20 مليون دينار مع بنك محلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بحد أقصى 20 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، بأن الغرض من القرض هو سداد ودمج كامل التسهيلات المصرفية تجاه جميع البنوك المحلية للشركة والشركات التابعة لها.

وتستهدف الشركة من القرض أيضاً استثمار جزء منه في القطاع العقاري، واستغلال الباقي في قطاع التطوير العقاري.

وقالت الشركة، إن القرض سوف ينعكس أثره الإيجابي على التدفقات النقدية المستقبلية مع تحسين الهيكل التمويل للشركة مما سيُعزز توفير السيولة اللازمة لدعم أنشطة الشركة التشغيلية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 766.7 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 421 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 227.2 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 153.5 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتكبد خسائر بلغت 1.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة.