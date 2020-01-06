شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين العربية" تتسلم موافقة "ساما" على تجديد مزاولة النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن استلامها، اليوم الإثنين، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 11/06/1441هـ، حتى تاريخ 10/06/1444 هـ.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن تجديد المزاولة تم على فروع التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية والإدخار.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة و إرتفاع إحتياطي عجز أقساط التأمين والإنخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 33.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.