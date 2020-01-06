شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل نزيفها بعد مقتل «قاسم سليماني» والان نبدء بالتفاصيل
وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية. وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات.
وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6 بالمئة وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع. وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في المنطقة حيث انخفض المؤشر داكس نحو واحد بالمئة.
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