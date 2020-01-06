شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2020 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.99جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.98جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.00 جنيه للشراء.

16.09جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزى المصرى، أمس عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.