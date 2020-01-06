شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعون عدداً من المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‬‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارتين والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.‬

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‫وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حلها، وذلك فى إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية داهمة الخطورة، وتطوير محافظة القاهرة، لأداء دورها الحضارى والتاريخى.‬

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و‫من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تلك المشروعات تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وإقامة تجمعات عمرانية حضارية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير جميع المناطق داهمة الخطورة.‬

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات.

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وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تمكنت خلال عام 2019 من إزالة 30 منطقة عشوائية وتسكين ما يقرب من 15383 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية الجارى تسكينها والمقرر أن تنتهى قريبا 10666 وحدة.

وكشف المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن العاصمة لديها 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسكين بعضها مفروش والباقى جارى فرشة بمعرفة التضامن الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وسيتم تسكينهم من المناطق الجارى ازالتها الأن بالقاهرة خلال 6 أشهر ، مضيفا أنه خلال العام الجارى سيتم الانتهاء من انشاء 15569 وحدة سكنية وتسليمهم فى النصف الأخير من العام الجارى.





القاهرة خالية من العشوائيات نهاية 2020وأضاف مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365" أن العاصمة انتهت من تطوير 50 % من المناطق العشوائية بالقاهرة، وبانتهاء عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير كل الناطق العشوائية، حيث إن العاصمة كان بها 15 منطقة عشوائية غير أمنة بالإضافة إلى 31 منطقة عشوائية خطورة أولى وثانية وسيتم الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

وأشار شعث إلى أن العاصمة انتهت من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة والجبخانة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".