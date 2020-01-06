شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: ضخ دماء جديدة وشابة بالمنطقة الاقتصادية لدفع عجلة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي في جلسته مؤخراً بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين مديراً تنفيذياً للهيئة، وذلك في إطار تعزيز الهيئة إدارياً وتنفيذ خطة جديدة للاستثمار والترويج خلال الخمس سنوات المقبلة بعد الانتهاء من البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة.

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تمت الموافقة على تعيين وليد جمال الدين مديراً تنفيذياً للهيئة وهو خبير استثماري تنفيذي متمرس بخبرة أكثر من 22 عاماً في هذا المجال، فضلاً عن أن لديه سجلاً حافلاً في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقارى.

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وأضاف زكي أن الهيئة تسعى لتشجيع القيادات الشبابية على تولي المناصب القيادية من أجل ضخ أفكار ودماء جديدة في منظومة العمل وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لخلق كوادر شبابية قادرة على إضافة الجديد والمزيد في جميع المجالات، علاوة على قيام الهيئة بتنفيذ خطة خمسية حتى عام 2025 تهدف لتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والإفريقي، لافتا إلى أن تعيين مدير تنفيذي بخلفية إستثمارية يدعم التواصل مع المستثمرين وشركائنا داخل المنطقة مما يساهم في سهولة أداء الأعمال والمتابعة وكذلك العمل السريع على تلبية احتياجات ومتطلبات المنظومة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الإقتصادية من ستة موانى على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو متر مربع، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.