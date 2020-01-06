شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.75% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.75% رابحا 20.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2704.26 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 54.2 مليون سهم محققة ما قيمته 58.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1353 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.47%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 5.44%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.53%.

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وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.06% خاسرا 84.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.24 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات 137 مليون سهم محققة ما قيمته 156.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2721 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 31 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة وحيدا بنسبة 5.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.61%.