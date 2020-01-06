شكرا لقرائتكم خبر عن 15جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الاثنين 6 يناير 2020 ارتفاعا كبيرا فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر، إذ ارتفعت الأعيرة المختلفة حوالي 15 جنيها للجرام، فى ظل زيادة كبيرة في سعر أوقية الذهب عالمياً، حيث سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعات ملحوظة بنسبة تجاوزت 3.2% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 605 جنيهات للجرام.

عيار 21 سجل 705 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5640 جنيها.

أوقية الذهب 1573 دولارا.

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قال الدكتور وديع انطون عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي مستوياتها في أكثر من 5 أشهر بفضل الاضطرابات بين أمريكا وإيران واشتعال منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر حقق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات، وسجلت الأوقية ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد ايراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب.

وقال لـ"الخليج 365"، إن عام 2020 هو عام صعود الذهب لتستمر موجة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس بالعام الماضي، حيث ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى، لكن الفترة الحالية ومع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط فإن الارتفاع في الذهب لا يمكن التنبؤ بفترة استمراريته.

وبشأن أسباب الإقبال على شراء الذهب، يرى انطون أن الذهب بديلا استثماريا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه الأوضاع تغذى فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات

وفيما يتعلق بحركة أوقية الذهب خلال الأسبوع الجارى، أكد انطون أن التكهن حول أي سعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، ومرتبط بطلب المستثمرين، إضافة إلى تأثره بأي حدث عالمي.

وهنا فى مصر، سجل الذهب هبوطا في حركة المبيعات بالربع الأخير من 2019 بنسبة وصلت إلى 60% مع تراجع قدرات المستهلكين، لافتاً إلى أن الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

تحكم أسعار الذهب فى مصر الكثير من العوامل منها ما يرتبط بالعرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.