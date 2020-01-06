شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة التأمين على ديون السعودية تقفز بفعل التوترات الأمريكية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت تكلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد أكثر من 16% منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية.
وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعا من 55 في الثاني من يناير ، وفقا لبيانات آي.اتش.اس ماركت.
وبالمقارنة، لم تزد العقود المكافئة لديون دبي سوى نقطة أساس واحدة في حين زادت تلك الخاصة بديون أبوظبي إلى 37 نقطة أساس من 34 الأسبوع الماضي.
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