شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى منخفض جديد لسهم أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامست أسهم أرامكو السعودية 34.45 ريال (9.18 دولار) لفترة وجيزة في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 ديسمبر، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما قياسية.
كان سهم أرامكو منخفضا 0.14% عند 34.50 ريال، فقد السهم 11% منذ تسجيل ذروة 38.70 ريال.
كان سعر الطرح الأولي 32 ريالا للسهم، مقدرا قيمة أرامكو بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.
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