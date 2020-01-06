شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل توترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب لأعلى مستوى فى سبعة أعوام اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذى يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفى دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 1.5% الى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) وفى وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب فى التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.

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وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقى بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها فى الاتفاق النووى الموقع مع الدول الست الكبرى فى 2015.

وسجل السعر الفورى للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع فى أحدث التعاملات 1.4% إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9% إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، فى حين تقدم البلاديوم 0.8% الى 987.82 دولار.