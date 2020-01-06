شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالى، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 13036 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 15024 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 4838 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 505 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 1310 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.

Advertisements

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 32.7 جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 15393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 1332 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.