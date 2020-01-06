شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يبدأ 2020 بهبوط حاد مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل المؤشر نيكى اليابانى إلى أقل مستوى فى شهر اليوم الاثنين مع تراجع السوق فى أول أيام تداول العام الجديد 2020 خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأحد "بانتقام كبير" إذا ردت إيران على قتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليماني.

ونزل نيكى 1.91% إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسى عن مستويى دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك فى 25 يوما والثانى المتوسط المتحرك فى 50 يوما، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر.

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وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 % ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر، كانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد.

وسجل المؤشران أكبر هبوط فى ثلاثة أشهر، ونزل 1835 سهما من بين 2161 على المؤشر الرئيسى وهى أعلى نسبة فى ثلاثة أشهر.

وأضرت المخاوف من تصعيد فى الشرق الأوسط بأسهم شركات النقل البحرى ونزلت 3.5%، وشركات الطيران لتفقد 2.8%.

وتراجع سهمان من ذوى الثقل على نيكى بشدة، إذ خسر سوفت بنك 3.9 وفاست للتجزئة 3%.