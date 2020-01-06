شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: تباطؤ قطاع الخدمات فى الصين فى ديسمبر مع تراجع الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح خاص اليوم الاثنين نمو قطاع الخدمات الصينى بوتيرة أبطأ فى ديسمبر بعد تعاف قوى فى الشهر السابق مع تراجع ثقة الشركات إلى ثانى أدنى مستوى مسجل لها على الرغم من تزايد فى طلبيات التوريد الجديدة.

ويشير التباطؤ إلى أن شركات الخدمات بقيت حذرة بشأن توقعاتها للاقتصاد الصينى على الرغم من سلسلة إجراءات تحفيزية ومؤشرات على تحسن فى قطاع الصناعة واتفاق التجارة الأمريكى الصينى الذى طال انتظاره.

ويسهم قطاع الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين.

وتراجع مؤشر كايشن ماركت لمديرى المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.5 الشهر الماضى هبوطا من 53.5 فى نوفمبر لكنه يظل مرتفعا عن أدنى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل فى أكتوبر.

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والمؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ أواخر 2005.

ويضاهى التباطؤ الذى أظهره المسح الخاص قراءة مؤشر مديرى المشتريات الرسمى للقطاع غير الصناعى الذى نشره المكتب الوطنى للإحصاءات والذى تراجع عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل فى نوفمبر.

وتعول بكين على قطاع الخدمات فى تعويض بعض التباطؤ فى التصنيع والاستثمار وخلق فرص العمل لمن جرى تسريحهم فى قطاعات أخرى، وتباطأ نمو الاقتصاد الصينى لقرب أدنى مستوياته فى 30 عاما وسط تراجع الطلب فى الداخل والخارج.

وفى حين تعافى الطلب المحلى إلى حد ما فى ديسمبر، تراجعت طلبيات التوريد الجديدة من الخارج لأقل معدل لها فى ستة أشهر، فى تدهور ملحوظ عما سجلته فى نوفمبر.

وتراجع مؤشر كايشن المجمع لمديرى المشتريات فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات الذى أُعلن اليوم أيضا إلى 52.6 فى ديسمبر من 53.2 فى نوفمبر.