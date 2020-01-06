شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع انكماش أنشطة المصانع باليابان فى ديسمبر مع هبوط الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمشت أنشطة المصانع فى اليابان بوتيرة أسرع فى ديسمبر مقارنة بالشهر السابق مع هبوط الإنتاج، مما يبرز الضغوط على الشركات جراء ضعف الطلب خارجيا وداخليا.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر بنك جيبون لمديرى المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.4 على أساس معدل فى ضوء العوامل الموسمية، متفقة مع أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر الذى لامسه المؤشر فى أكتوبر الماضي.

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وهى أقل أيضا من القراءة الأولية البالغة 48.8 المعلنة الشهر الماضي، بينما كانت القراءة النهائية لشهر نوفمبر 48.9.

وظل الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة فى نطاق الانكماش للشهر الثانى عشر على التوالى رغم تباطؤ تراجع المشاريع الجديدة للشهر الثانى على التوالي.

ونزل الانتاج الصناعى فى اليابان للشهر الثانى على التوالى فى نوفمبر، مما يثير احتمال انكماش الاقتصاد فى الربع الرابع.