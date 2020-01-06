شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الصعود مع تراشق إيران وترامب بالتهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات فى الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكرى إيرانى كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 % عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 % بعد أن لامس فى وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ ابريل.

وتأتى المكاسب بعد صعوب بأكثر من 3% يوم الجمعة عقب ضربة جوية أمريكية فى العراق قتلت القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق فى الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

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وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، فى حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وأمس الأحد، هدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فى حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه، كان العراق دعا فى وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جى فى مذكرة "وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم.

"فى حين من الواضح أن التطورات الأحدث تضع المصالح الأمريكية بالمنطقة فى مرمى الخطر، فإنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط فى الشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة."