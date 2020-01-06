شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يفتقر للعزم الايجابي– تحليل -6-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتج عن افتقار السعر للعزم الإيجابي المستمر لتشكيل تذبذب سلبي إضافي ليبتعد بذلك عن المقاومة المستقرة عند 2.8400 وليسجل أول خسائره بملامسته لمستوى 2.7500 خلال الفترة الأخيرة. نتوقع باستمرار ثبات المقاومة المذكورة سابقا وبتعرض السعر للضغوط السلبية, استئناف التصحيح السلبي مما يوفر ذلك فرص إضافية لاختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز حاليا عند 2.7000 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7850 و 2.7000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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