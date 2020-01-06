شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبني قناة صاعدة جديدة– تحليل - 6-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أكد سعر البلاتين تمسكه بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لقناة فرعية صاعدة ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
سنعتمد بتوقعنا الصاعد على ثبات الدعم الممتد نحو 895.00 ولنذكر بأن تشكيل مستوى 955.00 لدعم إضافي سيزيد من فرص انجذاب السعر قريبا نحو 1025.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 1060.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 955.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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