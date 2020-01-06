شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد فوق الدعم-تحليل - 6-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج السيناريو الهابط بتقديمه لإغلاق إيجابي واضح فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 140.75 محاولا بذلك خلق فرص لتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 142.55 و 143.80 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

أما تسلل السعر دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا والثبات دونه, فإن ذلك يؤكد تشكيله لتداولات سلبية قوية لنتوقع بذلك تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 139.60 و 137.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.75 و 142.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم