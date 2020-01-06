اليورو مقابل الين يتذبذب دون الدعم- تحليل - 6-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية بثباته دون الدعم المكسور ليشكل ذلك مقاومة جديدة عند 120.80 وليزيد من فرص الهبوط نحو الأهداف السلبية المستقرة عند 119.90 و 119.10 على التوالي.
ما يجب التنويه له, أن محاولة قفز السعر فوق المقاومة الحالية قد يزيد من فرص استعادته للميل الصاعد وليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات إيجابية خلال الفترة القريبة بانجذابه نحو 121.05 و 121.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.80 و 119.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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