شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للأدوية " : 374.6 قيمة إنتاجية شركة سيد فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أرباحا بلغت 17,655 مليون جنيه خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر نوفمبر 2019 .

وقال مصدر بالشركة القابضة للأدوية لـ " الخليج 365" أن من أهم أعمال الشركة عام 2019 قيام الشركة بتطوير أقسام الأمبول المائي والنقط والقطرات ومعمل الميكروبيولوجي وتطوير مرحلي محطة المياه باجمالي تكلفة 75 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019 ، حيث قام هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام يرافقه الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية بافتتاحه .

وكشف المصدر ، أن الشركة حققت خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر 2019 إنتاج بقيمة 374,631 مليون جنيه ، مقابل 248,203 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق ، لافتا الى أن مبيعات الشركة بلغت خلال نفس الفترة مبلغ 330,170 مليون جنيه ،مقابل 263,792 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق ،واستطاعت تحقيق ربح عن نفس الفترة بعد الضريبة مبلغ 17,655 مليون جنيه ،مقابل 8,378 مليون جنيه .

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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيد للأدوية إحدى شركات القابضة للادوية ، على زيادة رأس مال الشركة المرخص له لـ 250 مليون جنيه ، وزيادة راس المال المدفوع لـ 240 مليون جنيه ، فيما ذكرت جريدة الوقائع المصرية ، أن عمومية الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازى ، رئيس القابضة للادوية ، وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى وتعديل رأس المال المصدر والذى كان يبلغ 180 مليون جنيه موزعة على 18 مليون سهم.